حاصباني عرض مع شبيب الشؤون الصحية للعاصمة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه بالوزارة، وتناول البحث الشؤون الصحية للعاصمة.

وأكد حاصباني أن “اللقاء تطرق لوضع خطة عمل وآلية مشتركة لتطبيق الامور التنفيذية المتعلقة بالصحة العامة في بيروت”، مشيرا إلى “الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون بين وزارة الصحة العامة والمحافظة لما فيه مصلحة المدينة”.

وأعلن “التحضير لتشكيل لجان مشتركة ووضع آليات عمل ومعايير وفق الاسس العلمية المطلوبة من اجل متابعة الملف الصحي للمدينة”.

من جهته، لفت شبيب الى أن “البحث تركز على العلاقة العلمية والقانونية والادارية التي يفترض ان تكون قائمة بين الوزارة والاجهزة التابعة لبلدية بيروت التي تعمل وفق القانون على الملف الصحي عموما، وملف سلامة الغذاء خصوصا”.

وأشار إلى أن “المقاربة العلمية للملف، والتي ستترجم بورقة عمل، تفترض أن يكون العمل التنفيذي على الارض للخطة التي بحثها مع الوزير حاصباني جزءا من سياسة وزارة الصحة”.

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