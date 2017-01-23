وزير التجارة الداخلية يثير غضب اصحاب المطاعم

وزير التجارة الداخلية يصرح تصريح أثار غضب اصحاب المطاعم و محلات المأكولات منه كما تحدث بعض اصحاب المطاعم لنا انهم اصبحو مهددين بإغلاق محالهم ما لم تتوفر وعود وزير التجارة الداخلية التي تحدث عنها بتصريحه :

و قد دعا “وزير التجارة الداخلية” “عبدالله الغربي”، أصحاب المطاعم وباعة المأكولات إلى الالتزام باستخدام الغاز الصناعي وعدم استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في محالهم ومطاعمهم.

وقال في تصريح له اليوم” من غير المسموح استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في المطاعم ومحلات المأكولات وخاصة بعد أن تم توفير الكميات اللازمة بعد تنفيذ الاتفاق الموقع مع جمهورية الهند والمتعلق بتوريد أسطوانات الغاز الصناعي إلى سورية وبدء وصول هذه الأسطوانات حسب العقد المبرم بين الجانبين” مؤكدا أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين للتعليمات والإجراءات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.

يذكر ان ازمة الغاز متفاقمة في كل انحاء سوريا و بالتحديد العاصمة دمشق و مدينة حلب .

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