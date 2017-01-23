الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية الشراكة عبر الهادئ

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ “TPP”، التي تجمع 12 دولة.

وتعتبر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ “TPP” أكبر اتفاق تجاري عالمي في الـ 20 عاما الماضية، وتضم كل من أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام.

وتقتضي الاتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة بين 12 دولة، وبادرت إليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما. وجرى توقيع الاتفاقية في فبراير/شباط الماضي.

ووصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بأنه “شيء عظيم للعامل الأمريكي”. وبذلك يكون ترامب قد نفذ أحد تعهدات حملته الانتخابية.

ووقع ترامب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية، وآخر يحظر على المنظمات الأمريكية غير الحكومية تلقي التمويل الاتحادي.

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