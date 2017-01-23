وزارة الداخلية السورية تصدر بيانا ً خاصاً بمدينة حلب

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على حماية الإخوة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وضبط كل ما من شأنه المساس بأمنهم واستقرارهم ، قامت قيادة شرطة محافظة حلب باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لتحقيق هذه الغاية منها :

تسيير دوريات مشتركة بإمرة ضباط (من فروع الأمن الجنائي والنجدة والمرور ووحدة حفظ الأمن والنظام ) للتجوال في المنطقة الصناعية في محلة الكلاسة.

* تشكيل دوريات مشتركة على طريق حلب – حماة مابين ناحيتي خناصر والسعن تقوم بالتنسيق مع مدير ناحية السعن في حماه والجهات العسكرية والأمنية في المنطقة بمراقبة حال الأمن على الطريق بين المحافظتين ومنع ارتكاب أي من الجرائم ( سلب ، خطف ، قتل …. ) وذلك لطمأنة المواطنين وتفادياً لوقوع أضرار جسدية أو مادية لهم.

* تفعيل عمل كافة الأقسام والوحدات الشرطية في المناطق المحررة حديثاً ، وتشكيل دوريات مشتركة في قطاع كل قسم للتجوال وقمع ظاهرة سرقة السيارات والمنازل والبحث عن المطلوبين وعن السيارات المسروقة وحفظ الأمن والنظام في منطقة عمل كل قسم.

* تشكيل دوريات مشتركة من قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية في مدينة حلب مهمتها التجول في المدينة لقمع ظاهرة حمل السلاح في الشارع العام ما عدا المكلفين بمهمة رسمية ، والتدقيق بوضع السيارات المشبوهة التي لا تحمل لوحات والسيارات المفيمة والبحث عن الأشخاص المطلوبين وعن السيارات المسروقة وتوقيف أي شخص مدني يرتدي اللباس العسكري بدون صفة عسكرية .

* بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم من قبل الدوريات والوحدات الشرطية منذ تحرير الأحياء الشرقية في حلب / 88 / ثمانية وثمانين شخصاً بجرائم متعددة { قتل، سلب، سرقة من الأحياء المحررة، إطلاق نار، سرقة سيارة،تعاطي وترويج مخدرات،خطف، حيازة مسروقات، مشاجرة، بيع مواد إغاثية } .

* تم التأكيد على كافة الوحدات الشرطية استمرار المراقبة والتشدد في ضبط مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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