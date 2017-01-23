بزي: لم يسجل اي تقدم ايجابي على صعيد قانون الانتخابات

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى “ان “حركة امل” تؤمن بجعل لبنان كله دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية الشاملة، لكننا تقدمنا باقتراح قانون مختلط اخذنا فيه بعين الاعتبار مخاوف وهواجس الشركاء في الوطن”.

وفي حديث تلفزيوني، رأى بزي انه “في حال توفرت الارادة السياسية المخلصة وصدقت النوايا نستطيع اقرار القانون بخمس دقائق”، مؤكدا انه “في حال النظر بإمعان وموضوعية في الاقتراح المقدم من قبلنا سيجدون انه يتمتع بالمعايير الموضوعية وهو الافضل”.

وشدد بزي على ان “تأجيل الانتخابات مرفوض ومن الممكن ان نجد انفسنا في الشارع احتجاجا في حال حصل ذلك”، موضحا انه “لم يسجل اي تقدم على صعيد قانون الانتخابات”، مضيفا “نحن ضد اي تجميل لقانون الستين بل نريد قانونا جديدا”.

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