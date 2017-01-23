التحقيقات مع عمر العاصي ستقود لكشف دواعش

كشفت قناة الـ”NBN” في مقدمة النشرة الاخبارية أن “التحقيقات مع الانتحاري عمر العاصي ستقود إلى كشف آخرين متورطين بالهوى الداعشي”. ولفتت إلى ان “نجاح الأمن في محطة الكوستا يظهّر جهوداً استخباراتية جبّارة تصل الليل بالنهار على مساحة بلد تحيط به المجموعات الإرهابية في دول مجاورة.

ومن هنا تأتي مداهمات مخابرات الجيش لأماكن عدة في صيدا وجوارها وتوقيف عدد من المشتبه بهم وجميعهم من مناصري أحمد الأسير”.

وعن أزمة النفايات، فأشارت إلى ان “المسار يحدده قرار قضائي غداً إما بتمديد العمل بالكوستابرافا أو إقفال المكب. البلديات حدّدت الخيار وطالبت بإبقاء العمل قائماً”. وأضافت “وزير البيئة تحدث عن تحضير خطة استراتيجية لمعالجة جذرية قبل رفعها للحكومة والهيئات المحلية والدولية المعنية”.

من جهة أخرى، لفتت القناة في مقدمتها إلى ان ” روسيا نجحت في جمع الحكومة ومجموعات مسلحة وجهاً لوجه. الهدف فقط تعزيز وقف إطلاق النار لكن استفزازاً حصل لم يُحرج دمشق ولن يُخرج وفدها من الأستانة”، مشيرة إلى ان “المفاوض المرموق بشار الجعفري وصف الفريق المعارض بهواة السياسة يمثلون جماعات إرهابية فيما أوحى المعارضون بأنهم متمسكون بسقف التفاوض وخرجوا عن جدول الأعمال بإعادة المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد”، معتبرة ان “كلام المعارضين لم يعد واقعياً فالعواصم تجاوزت تلك العناوين التي استـُخدمت في بداية الأزمة السورية ودفنت طروحاتِها تطوراتُ الميدان وخصوصاً في حلب.

لم تعد مطالب المعارضة قابلة للترجمة، لا سورياً ولا إقليمياً، ولا دولياً، لكن التفاوض يقود إلى الحوار.وهدف الحوار حلول سياسية يريدها السوريون للخروج من الأزمة”.

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