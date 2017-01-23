أردوغان: تركيا مستعدة لتطهير إفريقيا من منظمة “غولن”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “تركيا مستعدة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتطهير القارة الإفريقية من منظمة الداعية الاسلامي الترمي فتح الله غولن بالتعاون مع وقف المعارف ووكالة التعاون والتنسيق التركية والمؤسسات الأخرى”،

موضحاً أن “منظمة غولن، لا تشكل تهديدًا فقط لتركيا، بل لجميع البلدان التي تنشط فيها أيضًا”.

ولفت إلى “أننا نعمل على تزويد جميع أصدقائنا بالمعلومات اللازمة حول تلك المنظمة لكي لا يتعرضوا إلى مشاكل أو إحباط وأنا واثق من أن صديقي العزيز موغوفلي يدعم جهودنا على صعيد مكافحة تلك المنظمة”.