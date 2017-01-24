المشنوق: للتوصل لصيغة انتخابية تعبرعن تطلعات اللبنانيين

توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالشكر إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على “الجهد الذي بذله في بداية عهده لتثيبت المتطوعين في الدفاع المدني والاعتراف بجهودهم واستقرار حياتهم”.

وفي تصريح له بعد لقائه عون في القصر الجمهوري في بعبدا، لفت المشنوق إلى “أنني بحثت مع رئيس الجمهورية بعدة نقاط أولها الانجاز الأمني الذي حصل في مقهى “الكوستا” في الحمرا والذي وضعته بصورة بعض التفاصيل وحول العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والذي شدد على ضرورتها واعتبرها مهمة جداً من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية”،

مشيراً إلى أن “عون كان قد أعطى سابقا توجيهات بضرورة تعاون الأجهزة الأمنية وهذا ما قامت به مخابرات الجيش وجهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي في عملية الحمرا”.

وأشار إلى “أنني بحثت مع عون مسألة البقاع وعمليات الخطف وهو أكد أن هذه المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا حجة لعدم مقاضاة خاطفي المواطن سعد ريشا او غيرهم حتى وأن هذا الملف لا يجب أن يغلق على الاطلاق أيا كانت النتيجة”،

لافتاً إلى أن “عون اعتبر أن الاستعراضات العسكرية في البقاع والتي سميت بالخطة الامنية لم تأتي بأي نتيجة، لذا يجب القيام بعمل جدي للتوصل إلى نتائج إيجابية”.

وأضاف أن “الموضوع الثالث الذي بحثنا به هو الانتخابات النيابية، حيث حملني عون مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين وللقيام بالاعمال التحضيرية لإجراء الانتخابات وأكد أنه من مسؤولية القوى السياسية التوافق على قانون انتخاب جديد لا وزارة الداخلية”،

مؤكداً “اننا سنبحث بإمكانية التوصل لصيغة انتخابية تعبرعن تطلعات اللبنانيين”.