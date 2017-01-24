المشنوق: للتوصل لصيغة انتخابية تعبرعن تطلعات اللبنانيين

مشيراً إلى أن “عون كان قد أعطى سابقا توجيهات بضرورة تعاون الأجهزة الأمنية وهذا ما قامت به مخابرات الجيش وجهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي في عملية الحمرا”.
وأشار إلى “أنني بحثت مع عون مسألة البقاع وعمليات الخطف وهو أكد أن هذه المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا حجة لعدم مقاضاة خاطفي المواطن سعد ريشا او غيرهم حتى وأن هذا الملف لا يجب أن يغلق على الاطلاق أيا كانت النتيجة”،
لافتاً إلى أن “عون اعتبر أن الاستعراضات العسكرية في البقاع والتي سميت بالخطة الامنية لم تأتي بأي نتيجة، لذا يجب القيام بعمل جدي للتوصل إلى نتائج إيجابية”.
وأضاف أن “الموضوع الثالث الذي بحثنا به هو الانتخابات النيابية، حيث حملني عون مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين وللقيام بالاعمال التحضيرية لإجراء الانتخابات وأكد أنه من مسؤولية القوى السياسية التوافق على قانون انتخاب جديد لا وزارة الداخلية”،
مؤكداً “اننا سنبحث بإمكانية التوصل لصيغة انتخابية تعبرعن تطلعات اللبنانيين”.