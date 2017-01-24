فنيانوس: قضايا الناس واجباً وطنياً

التقى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وفدا من اتحاد بلديات ومخاتير بعض البلدات في المتن الاعلى قضاء بعبدا والتي تضم 29 بلدية وعشرة مخاتير برئاسة مروان صالحة في حضور المستشار بيار بعقليني.

واطلعهم فنيانوس على واقع ميزانية الوزارة للعام 2017 والاموال المتوافرة لمنطقة المتن الاعلى والمشاريع الانمائية والخطوات المنوي القيام بها بالنسبة للمناطق التي هي بحاجة الى انماء،

مطالبا البلديات “تحضير ملفات الاشغال اللازمة والضرورية التي تعنى بالسلامة العامة ومنها ملف تلزيم دراسة طريق نهر بيروت التي تربط المتن الاعلى ببيروت الكبرى والاقضية المجاورة للحد من الهجرة الى المدينة”

وأكد “حرصه على تنمية المناطق اللبنانية دون استثناء ضمن الانماء المتوازن، وان ما تقوم به مؤسسات الدولة واجب عليها تجاه المواطن”.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد مروان صالحة أن “فنيانوس رمز المسؤول الذي يرى قضايا الناس واجبا وطنيا وانسانيا في سبيل الانماء”،

مشيرا الى ان “فنيانوس سيقوم بزيارة المتن الاعلى للاطلاع على واقع المنطقة”.