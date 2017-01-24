مصطفى حمدان زار حلب

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان خلال زيارته لمدينة حلب أن “الجمهورية العربية السورية هزمت عصابات الإخوان المتأسلمين الوحدات اليهودية التلمودية المستترة، أدوات الإجرام وسفك الدماء العربي، على أبواب حلب”، معتبرا أن “انتصارها أسقط مشروعهم التدميري”.

وثمن حمدان “الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة السورية في تأمين الماء والكهرباء والخدمات الصحية، وتفاعل الحلبيين مع هذا الإنجاز الذي تحقق على أيدي الجيش العربي السوري”، مؤكدا أن “اللحمة بين جميع أطياف المجتمع الحلبي -السوري هي موضع إعجاب وتقدير من السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، وأن الخلاص النهائي من هذه العصابات الباغية المجرمة لا يكون فقط بالحل العسكري، إنما الجهاد الأكبر في معركة الوعي وإعادة بناء العقل الوطني والقومي لشبابنا”.

وشدد على “دور المراجع الدينية المسيحية والمسلمة التي أدت دورا عظيما في حلب لمواجهة الفتن المذهبية والطائفية”.

وشكر مفتي حلب الدكتور محمود عكام على “دوره الإنساني والفكري الرئيسي والاستثنائي في مواجهة الإرهابيين وعنفهم، طوال أيام الحصار والألم”.

والتقى حمدان في حلب السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، وكاهن كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس في حلب الأب شكري توما في مطرانية الروم الأرثوذكس التي ينتمي إليها المطران المخطوف مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، رئيس الكنيسة الإنجيلية في حلب الأب ابراهيم نصير، مفتي حلب الدكتور محمود عكام، أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور فاضل النجار، قنصل الجزائر فهد الجزائري وجاليتها، وفعاليات اقتصادية واجتماعية وزار مكتبة الفكر القومي العربي الناصري في جامعة حلب، والقيادات العسكرية في المنطقة.

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