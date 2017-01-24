الجيش السوري يتقدم في وادي بردى

تمكنت وحدات الجيش السوري والمقاومة من إجبار الإرهابيين على الانسحاب، عقب اشتباكات شديدة أدت إلى تحرير عدد من المباني القريبة من مصدر مياه العاصمة وتطهيرها في وادي بردى غرب دمشق.

وقال مصدر ميداني في تصريح صحفي :” ان تقدم وحدات الجيش السوري والمقاومة يتم بدقة مع مراعاة الاحتياطات اللازمة في غرب بلدة عين الفيجة من اجل عدم إلحاق الضرر بمخازن المياه”.

وتابع:” كما استطاعت وحدات الجيش السوري والمقاومة تطهير مسجد المنطقة من الإرهابيين في جنوب غرب بلدة عين الفيجة كما استطاعت الوصول الى برج السرياتيل، وفي حال تطهيره فان القوات السورية ستتمكن من الهيمنة على المنطقة بصورة كاملة”.