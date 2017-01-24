حمدان : سوريا هزمت المشروع الإرهابي

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن “سوريا هزمت العصابات الارهابية أدوات الإجرام وسفك الدماء العربي على أبواب حلب‘‘

، وشدد على ان “انتصار حلب أسقط مشروعهم التدميري”.

كلام حمدان جاء خلال زيارته لمدينة حلب بعد تحرير مناطقها من الإرهابيين المخرّبين، وثمن حمدان “الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة السورية في تأمين الماء والكهرباء والخدمات الصحية وتفاعل أهلنا الحلبيين مع هذا الإنجاز الذي تحقّق على أيدي الجيش العربي السوري”.

وشدد حمدان على “اللُحمة بين جميع أطياف المجتمع الحلبي-السوري”،

ولفت الى ان “الخلاص النهائي من هذه العصابات الباغية المجرمة لا يكون فقط بالحل العسكري إنما الجهاد الأكبر في معركة الوعي وإعادة بناء العقل الوطني والقومي لشبابنا”.

والتقى حمدان خلال زيارته لمدينة حلب السفير الباباوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، وكاهن كنيسة مار جرجس للسريان الأوثوذكس في حلب الأب شكري توما في مطرانية الروم الأرثوذكس التي ينتمي إليها المطران المخطوف مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، ورئيس الكنيسة الإنجيلية في حلب الأب ابراهيم نصير، وسماحة مفتي حلب الدكتور محمود عكام.

كما زار حمدان أمين فرع حلب في حزب “البعث العربي الاشتراكي” فاضل النجار والجالية الجزائرية وقنصلها فهد الجزائري والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة ومكتبة الفكر القومي العربي الناصري في جامعة حلب والقيادات العسكرية في المنطقة.