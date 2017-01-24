وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير تتحدث عن إطلاق نار باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة المطلة ولا إصابات أو أضرار

24 يناير, 2017 - 9:38 مساءً
24 يناير, 2017
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