الاتحاد الأوروبي : استمرار التوسع الاستيطاني غير شرعي

اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، الثلاثاء 24 يناير/ كانون الثاني، قرار إسرائيل بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مخالفا للقانون الدولي.

وقال البيان إن استمرار التوسع في المستوطنات غير قانوني، لأنه يخالف قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ويتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وكذلك مع توصيات اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط.

ونوه الاتحاد الأوروبي إلى أن القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام، هو القائم على مبدأ “دولتين لشعبين”، أما تصرفات السلطات الإسرائيلية فتقوض آفاق قيام تسوية سلمية دائمة.

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