الجامعة العربية تدين “التصعيد الاستيطاني” الاسرائيلي

أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا دانت فيه “التصعيد الاستيطاني” الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية ولا سيما في شرقي القدس المحتلة.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها “مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الاسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين”.

واعتبرت الجامعة ان هذه القرارات تأتي “في نطاق توسيع مخططات الاستيطان وتهويد القدس المحتلة” ، مشيرة الى ان استئناف الاستيطان شرقي القدس يأتي بعد “قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي يقضي بوقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.

واكدت الجامعة العربية ان “التمادي في الاستيطان يشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا متواصلا وجسيما للقانون والشرعية الدولية، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن صاحب الولاية والقرار الصادر بشأن وقف الاستيطان تحمل مسؤولياته بصورة عاجلة وفعالة لإنفاذ قراراته خاصة القرار رقم 2334” الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2016”.

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