الأردن : السجن لأربعة أشخاص لإدانتهم بالارهاب

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، بالسجن (سبعة إلى عشرة أعوام) على أربعة أدينوا بالترويج أو محاولة الالتحاق بتنظيمات متطرفة في سوريا.

وكشف مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العقوبة في مثل هذه القضايا كانت لا تتجاوز السجن خمسة أعوام، مؤكدا أن المحكمة اختارت التشدد في إطار قانوني ممنهج لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وردعه.

وأضاف المصدر أن “المحكمة أصدرت حكما بالسجن 10 أعوام بحق أردني (24 عاما)، على خلفية محاولته الالتحاق بجماعات مسلحة، والعقوبة ذاتها لأردني آخر بنفس العمر أدانته بالترويج لأفكار متطرفة”.

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