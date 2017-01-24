غياب لأي تحرك إسرائيلي قرب مستعمرة المطلة حيث إدعى العدو إطلاق النار على دورية عسكرية قربها والاجواء طبيعية

24 يناير, 2017 - 10:23 مساءً
24 يناير, 2017
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