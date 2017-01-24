ترامب يعلن الاسبوع المقبل مرشحه للمحكمة العليا

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيعلن الاسبوع المقبل مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة الاميركية العليا، وهو قرار مهم يمكن ان يغير توازن المحكمة بشان قضايا من بينها الاجهاض.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي “سنختار قاضيا عظيما بحق للمحكمة العليا، وساعلن عنه الاسبوع المقبل”.

وشغر احد مقاعد المحكمة التسعة بعد وفاة القاضي انتونين سكاليا في شباط/فبراير 2016.

وبعد ذلك رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الموافقة على مرشح الرئيس السابق باراك اوباما او حتى عقد جلسة استماع للمصادقة عليه.

ولذلك فان المحكمة حاليا مقسمة بالتساوي بين التقدميين والمحافظين. وصرح ترامب مؤخرا ان لديه قائمة من 20 مرشحا للمقعد الشاغر.

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