الجيش السوري وحلفائه صدوا هجوماً لمسلحي داعش على ساتر مطار دير الزور من الجهة الشرقية، وهجوماً آخر على محور الجفرة – بيت دغيم.

24 يناير, 2017 - 10:33 مساءً
24 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل