الناطق الرسمي باسم ’’اليونيفيل’’ اندريا تننتي: ليس لدينا اي معلومات عن اطلاق نار على الحدود حتى الآن

24 يناير, 2017 - 10:55 مساءً
24 يناير, 2017
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