عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الأربعاء 25-01-2017:

العناوين:

“النهار”:

أستانا ثبّتت الهدنة السورية ومهّدت لجنيف

قطار الانتخابات ينطلق اليوم… وفق قانون الستين

ترامب يلزم الصمت حيال خطة الاستيطان والفلسطينيون ينددون ويحذرون من “العواقب”

ايرولت يدعو في السعودية إلى “تحقيق استقرار لبنان ومساعدته”

“الأخبار”:

مصر.. الثورة المغدورة

الحريري يختبر عون انتخابياً

استانة: تمديد وقف اطلاق النار ونقاش اضافي حول هويات المسلحين

“البناء”:

اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين

أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران… وبداية حوار خليجي إيراني

الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد

“الجمهورية”:

الطبخة الانتخابية على نار .. باردة

أستانة: آلية لتطبيق وقف النار

15 سنة “أشغال شاقة”.. من يخفف عقوبة التلاميذ

“اللواء”:

الجعفري: اجتماع أستانا نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية

الحريري لسفراء الاتحاد الأوروبي: أولويات الحكومة ثلاث ضمان الاستقرار وقانون عادل للانتخاب وإطلاق العجلة الاقتصادية

أمير قطر في لبنان قريباً

قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ«أزمة»

“الديار”:

ما هي الاوراق التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية ؟

عون: النسبية منصفة… والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا

لن أتعب… وواجبي طمأنة القلقين… ولا يُراهننّ أحد على الوقت

“المستقبل”:

الرياض تتفق تماماً مع مواقف ترامب

عون عازم على عمل جدّي ينهي ملف الخطف في البقاع

الصباح: انتخاب رئيس الجمهورية مصدر أمل للجميع

الحريري: أولوياتنا الاسـتقرار وإجراء الانتخابات وإطلاق عجلة الاقتصاد

الأسرار:

“النهار” – أسرار:

ملاحقة ريفي …

طلبت جهة سياسيّة إجراء مقارنة بين التصريحين اللذين قدّمهما الوزير السابق أشرف ريفي عن أمواله اليوم وقبل سنوات.

إحراج كويتي …

في مناسبة زيارة نجلها الموفد الكويتي، ذكّر أحد المسؤولين بما قالته له الدكتورة سعاد الصباح قبل عامين في الكويت “اشتقت إلى بيروت لكن كون ابني وزيراً، تحرجني مخالفة الإرادة الخليجيّة بتجنّب زيارة لبنان”.

مواجهة مستمرة …

صدر بيان يتضامن مع محافظ بيروت في مواجهة النائب وليد جنبلاط في إشارة الى استمرار الخلاف بين الطرفين.

“البناء” – خفايا:

لم يستبعد نائب بارز أن يكون إعلان النائب القواتي أنطوان زهرا أنه قرّر وحزبه ألا يرشح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة، متفقاً عليه مع قيادة التيار الوطني الحر، وبالتالي أن يكون للطرفين مرشح واحد عن البترون هو الوزير جبران باسيل، على أن يتمّ التعويض لزهرا بتعيينه وزيراً في الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات، لأنّ العرف القواتي والعوني يقضي بعدم الجمع بين النيابة والوزارة…

“الجمهورية” – أسرار:

يتردّد في أوساط سياسية عن فتور في العلاقة بين مرجعين وحصر اللقاءات بينهما في الإطار الرسمي جداً.

أبلغ قطب نيابي أحد المسؤولين بأنه قد يضطر في لحظة معيّنة إلى إعلان مقاطعته الإنتخابات النيابية المقبلة، فمازحه الأخير قائلاً: «هذه مزحة ثقيلة مثلك».

لوحظ أن وفداً نيابياً يجول على الكتل لطرح ملف حسّاس يدعو إلى التهدئة فيما رئيس الكتلة يُصعِّد تجاه هذا الملف.

“اللواء” – أسرار:

لغز

تتصاعد حدّة التباعد بين تيارين حليفين، على خلفية تصريحات أحدهما في ما خصّ المسار الانتخابي.

غمز:

من غير المؤكد عزم مرجع كبير على إحداث تغيير في كتلته فيما لو جرت الانتخابات النيابية هذا العام!

همس:

كلما تأخّر البتّ بقانون الانتخابات تأخر البتّ بالتحالفات النيابية، التي ستعقد على أساسه.

“المستقبل” – يقال:

إن روسيا تعتزم التدخل عسكرياً في ليبيا مثلما فعلت في سوريا بالاتفاق مع المشير حفتر وذلك بعد إطلاق سراح روسيين ما زالا في قبضة الفصائل الليبية المقاتلة.

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