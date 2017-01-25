تطهير 70 هكتارا من الألغام في حلب

كشف مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من قاعدة حميميم مقرا له، عن نتائج عمل فريق الخبراء الروس الذين يزيلون الألغام في الأحياء السكنية بمدينة حلب بالتعاون مع وحدات الهندسة في الجيش السوري.

وجاء في بيان لمركز حميميم صدر الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أن الفريق الروسي تمكن خلال الساعات الـ 24 الماضية من تأمين أكثر من 70 هكتارا من مساحة المدينة، إذ قام الخبراء بإزالة الألغام من طرق طولها 11 كيلومترا، ومن 57 مبنى.

كما أشار المركز إلى استمرار الجهود الإنسانية الروسية، حيث جرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 عمليات إنسانية لمساعدة أكثر من 3 آلاف مدني.

هذا ويواصل العسكريون الروس عملهم الإنساني في أحياء حلب الشرقية، بما في ذلك العمل لتوزيع الوجبات الساخنة والمستلزمات الأولية. وتلقى سكان 7 أحياء بشرق المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يربو عن 3 آلاف وجبة ساخنة، بالإضافة إلى توزيع قرابة 4 أطنان من المساعدات الإنسانية.

علاوة على ذلك، يجري تقديم المساعدات الطبية للسكان. وخلال الساعات الـ24 الماضية، قامت فرق الأطباء الروس بمعالجة 139 مدنيا في حلب ودمشق.

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