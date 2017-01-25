الجيش السوري عازم على تحرير دير الزور

وتمكنت القوات الجوية السورية من نقل التعزيزات العسكرية إلى مدينة دير الزور التي يواصل تنظيم “داعش” حصاره لها بفضل طائرات تسلّمتها من روسيا.

وقامت طائرات تابعة لسلاح الجو السوري من طراز “إيل-76″، في ليل 22/23 يناير/كانون الثاني، بنقل وحدات من القوات الحكومية السورية إلى مطار القامشلي، ثم حملتها طائرات هليكوبتر “مي-17” إلى دير الزور.

وتقول وسائل إعلام محلية إن القيادة السورية عازمة على الاحتفاظ بدير الزور، في حين يسعى تنظيم “داعش” إلى إنهاء سيطرة الجيش السوري على هذه المدينة.

ويُتوقع أن يستأنف القتال الضاري في دير الزور في أقرب وقت.