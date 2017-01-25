في الشمال السوري الجميع على الحياد.. إلا النصرة

وقفت الميليشيات المسلحة على الحياد حيال الاشتباكات المستمرة في الشمال السوري بين “جبهة النصرة” من جهة، وميليشيات “جيش المجاهدين” و”الجبهة الشامية” من جهة أخرى، وذلك على خلفية مهاجمة “النصرة” لمقرات ومستودعات تابعة لتلك الميليشيات بريفي إدلب وحلب.

وأصدرت “حركة أحرار الشام” بياناً أعلنت خلاله انضمامها إلى بقية الفصائل كـ”قوات فصل” تمنع الاقتتال وأنها قامت بنشر الحواجز والعناصر لمنع أي أرتال لـ”جبهة النصرة” أو غيرها من التوجه لـ”الاعتداء على المسلمين والبغي عليهم” بحسب البيان.

بدورها أصدرت ميليشيا “فيلق الشام” بياناً مشابهاً لبيان “أحرار الشام” متخذة ذات الموقف، في حين أكدت مصادر من ميليشيا “نور الدين الزنكي” التزامها الحياد أيضاً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لقائد ميليشيا “ألوية صقور الشام”، أبو عيسى الشيخ، أعلن خلاله النفير ضد “النصرة” في ريف ادلب، أعقبه اشتباكات عنيفة بين فصيله و”النصرة” في مدينة “معرة النعمان” ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

كما أصدرت عدة مجالس محلية في ريفي حلب وإدلب بيانات أعلنت خلالها تحييد مدنها عن الاقتتال الحاصل بين “النصرة” والفصائل الأخرى، مؤكدة على منعها لمرور أي أرتال عسكرية عبر تلك المدن من بينها بلدة “أبين سمعان” بريف حلب الغربي، و”سراقب” بريف إدلب.

يأتي ذلك بعد إعلان عدة فصائل تابعة للميليشيات المسلحة ما وصفته بـ”صد بغي جبهة النصرة” على خلفية قيام الأخيرة بمهاجمة مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة في ريفي حلب وإدلب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

