مسلح سوري يفاخر: ليست اسرائيل عدوة لنا.. سوريا هي العدو!

تناولت تنسيقيات المسلحين موضوع معالجة اسرائيل لجرحى ومصابي الميليشيات المسلحة بكل فخر!، حيث قالت التنسيقيات أن الآلاف من عناصر الميليشيات المسلحة المصابين يتلقون العلاج المجاني! في المشافي الإسرائيلية.

ونقلا عن وكالة رويترز قالت التنسيقيات أن اسرائيل استقبلت 2600 مسلح سوري مصاب للعلاج منذ بداية الحرب في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالجيش الاسرائيلي قوله، إن الجنود الإسرائيليين قرب الحدود “يرصدون المصابين وهم ينتظرون بجوار السياج، ويقومون بنقلهم إلى موقع خلفي يصل إليه مسعفون تابعون للجيش الاسرائيلي بسرعة”.

وفي مقابلة مع أحد المصابين، قال مسلح اخترقت الشظايا ساقيه، “اعتدنا في الماضي أن إسرائيل عدو لنا. هذا ما دأب النظام على قوله لنا!. وعندما جئنا إلى إسرائيل غيرنا رأينا. لا عداوة بيننا.. اكتشفنا أن نظامنا هو عدونا جميعاً”.

وبيّن طبيب يعمل في المشفى الإسرائيلي (عيسى فارس من أصل عربي)، أن الأطباء لا يطرحون الكثير من الأسئلة على المرضى، “خوفاً من أن يزيد ذلك عليهم التوتر”.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا أن بلادهم تقبل معالجة كافة الجرحى السوريين بغض النظر عن انتمائهم.

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