قانون جديد سيبصر النور خلال أسبوعين !

كشفت مصادر القوات اللبنانية لـ”الأخبار” أن “الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية الذي يجب عليه أن يواجه دستورياً محاولة البعض العودة إلى الستين، بعدم موافقته على توقيع مرسوم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات”. وقالت “إننا لن نذهب إلى قانون الستين بأي شكل، ولا تجربونا».

وواصلت المصادر التسويق لفكرة أن “القانون الجديد سيبصر النور خلال أسبوعين”، وأنها “توصّلت مع التيار الوطني الحر إلى صيغة مختلط معدلّة”.

وأوضحت أن “وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يتواصلان مع جميع القوى، للتوصل إلى اتفاق على القانون المختلط، مع تعديل الدوائر، بما يتلاءم مع مصلحة النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري”.

وأشارت إلى أن “الرئيس نبيه بري أصبح مُطّلعاً على القانون”. إلا أن مصادر عين التينة كررت أنها “غير معنية بأي اتفاقات ثنائية”.

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