ماكينة الإفتاء عادت.. ضد النصرة هذه المرة

بعد أن عانى الشعب السوري الكثير من فتاوى من يسمون أنفسهم مشايخ الإسلام، يعود الإفتاء من جديد إلى المشهد السوري، هذه المرة تركز الإفتاء ضد جبهة النصرة التي كان لمشايخها الكثير من الاجتهادات والافتاءات، وهاهي اليوم ترد إليها حيث أفتى مايسمى “المجلس الإسلامي السوري” بوجوب قتال جبهة “النصرة” في سوريا، وردّها عن “بغيها”.

واعتبر المجلس في بيان له أن “الجبهة بغاة صائلون معتدون، استحلوا الدماء والحرمات”، وجاء في البيان أن “قتالهم شرعي مبرر، ومن سيتردد فسيكون ضحيتهم المقبلة، ولا يعذر أحد شرعًا بنكوصه عن قتالهم تذرعًا بورع بارد”.

وطالب البيان بـ “عدم إيقاف قتالهم إلا باستئصالهم، أو توبتهم ورجوعهم عن بغيهم وإعلانهم حلّ أنفسهم”.

كما أفتى المجلس “بحرمة الانتماء إليهم، وبأن مقاتلهم (قاتل نفس) هو في النار، ومن يقتلونه ممن يتصدى لهم شهيد بإذن الله” بحسب البيان.

وطالب البيان الشعب بالنزول إلى الشوارع ومحاصرة مقرات الجبهة وقطع الطرق على مقاتليها.

ويأتي ذلك بعدما شنت جبهة “النصرة” هجومًا واسعًا ضد بعض الفصائل، وأبرزها “جيش المجاهدين”، في مناطق مختلفة من الشمال السوري، منذ أول أمس، وسيطرت على العديد من المناطق.

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