“المستقبل” عن قانون الانتخابات: الجميع منشغل

علمت “الأخبار” أن وزير الخارجية جبران باسيل والسيد نادر الحريري التقيا نهاية الأسبوع الماضي، وأعادا إحياء البحث في القانون المختلط، “لكنهما لم يصلا إلى نتيجة، في ظلّ إصرار العونيين على أن يكون المختلط على قاعدة 66 نسبي، والباقي أكثري”.

وأوضحت المصادر أنه “ليس لدى أي طرف القدرة على فرض قانون، إلا بالتوافق”، مشيرة إلى أن “طرح أي قانون جديد على النقاش في مجلس الوزراء، أو التصويت في مجلس النواب، لن يمر من دون موافقتنا، أو حصوله على تأييد من النائب وليد جنبلاط”.

ورفضت مصادر المستقبل اتهام التيار بمحاولة تأجيل الانتخابات، نظراً إلى عدم جاهزية رئيس الحكومة سعد الحريري السياسية والمالية، معلّقة بالقول “لسنا وحدنا غير جاهزين، الجميع منشغل، ربما باستثناء القوات والتيار الوطني الحر اللذين يستعجلان الانتخابات، لأن تحالفهما يؤمن لهما حصة برلمانية كبيرة”.

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