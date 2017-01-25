قيادي بالنصرة: الساحة تحتاج إلى عقلاء!!!

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سجالًا كبيراً بين القيادي البارز في “النصرة”، المدعو ميسر بن علي الجبوري (أبو ماريا القحطاني)، والقيادي السابق في “الجبهة”، المدعو صالح الحموي الشهير بحساب اس الصراع.

بدأ السجال عندما رد القحطاني على تغريدات الحموي، التي لام فيها فصائل اعتمدت الحياد في الاقتتال، وكتب في تغريدة “يا شيخ صالح الفتنة الكلام فيها أشد من ضرب السيوف ورشق النبال.. الساحة بحاجة لعقلاء”.

“أس الصراع” رد على كلام القيادي في “الجبهة”، وكتب “يا شيخ الفتنة هي السكوت على الباغي، وتسمية الأشياء بغير مسمياتها، فاتق الله وأنت من علمنا الصدع بالحق هل إذا سكتنا ستنسحب أرتال الباغي؟”.

وزاد الحموي في حديثه “البغاة لايردون على العقلاء ولا المجانين فتفضلوا وأوقفوا بغيهم بحكمتكم.. في النهاية نريد العنب وليس الناطور.. أتحداكم أن توقفوهم”.

رد “أبو ماريا” جاء بتغريدة أخرى، وكتب “لم نقل عمل فتح الشام مشروع، بل تبرأنا الى الله منه الآن جبل الزاوية فيه قتال ، هل تريد نقول يجب أن تقتل الساحة أم يقف القتال؟”.

وهنا استغرب “أس الصراع”، من حديث القحطاني، “غريب كلامك يا شيخ تركتم البغي والدماء، ولحقتم أقلام من يسمي الأمور على حقيقتها.. تفضل وأوقف القتال، فالذي جرى في جبل الزاوية هو أن الفصائل منعت مرور أرتال البغي إلى الشمال، ما دعا الأخيرة لاقتحام حاجز أحرار الشام في كفرنبل بالدبابات”.

وأضاف الحموي “لا توهم الناس أن الفصائل في جبل الزاوية هي من بدأت بقتال النصرة، فهذا كذب وعار عن الصحة تمامًا”

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