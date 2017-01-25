خلوة بين عون والحريري.. ماذا ستبحث ؟

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الخلوة التي سيعقدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل جلسة الحكومة اليوم ستتمحور حول عدة نقاط، أبرزها الملف الأمني وكذلك الموضوع الانتخابي وما يتصل بهيئة الإشراف على الانتخابات”.

وعلمت “الجمهورية” أنّ “وزراء “القوات اللبنانية” سيطرحون في جلسة مجلس الوزراء ثلاثة مواضيع أساسية: الموضوع الأول، الخطف الذي يُسيء إلى صورة الدولة ويضرب إنجازات الأجهزة الأمنية ويشوّه صورة لبنان وينعكس سلباً على سمعته، وفي حال لم يُصَر إلى وضع حد نهائي له وسريع يُشَرّع الوضع على الفوضى، الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به “القوات”. وبالتالي، ستطالب بوضع خطة أمنية لا تقبل المساومة”.

وأوضحت الصحيفة أن “الموضوع الثاني، الطلب من وزير المالية علي حسن خليل تحريك الاعتماد المتبقّي لتنفيذ محطة أدما والدفنة لتكرير المياه المبتذلة، والتي تشكل حاجة حيوية لمنطقة كسروان، أما الموضوع الثالث، فهو تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ملف النفايات من أجل إقفال هذا الملف نهائياً، والذي أساء إلى لبنان وصورته”.

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