في قانون الانتخابات.. هدف مزدوج لـ”القوات”

ذكرت مصادر حزب القوات اللبنانية لصحيفة “الجمهورية” أن “القوات تتمسّك بالمشروع المختلط لكونه يُزاوج بين النظامين الأكثري والنسبي، أي أنه يلبّي تطلعات الفئة التي تريد إدخالَ النسبية، كذلك الفئة التي تتمسك بالنظام الأكثري، خصوصاً في ظل استحالة الذهاب إلى النسبية الكاملة أو الأكثري الكامل”، مؤكدة أنّ “هدف “القوات” الأساسي مزدوج: الأوّل، إسقاط الستين ومنع التمديد. والثاني إقرار قانون انتخاب جديد”.

وأوضحت المصادر أن “القوات مقتنعة بأنّ المشروع الوحيد الذي يؤمّن أوسع توافق ممكن هو القانون المختلط، فإنّها تسعى لدمج مشروعها ومشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري بغية الوصول إلى قانون مختلط جديد، خصوصاً أنّها تتعامل بواقعية مع هذه المسألة لجهة إقرار المشروع الذي يبدّد التحفظات عن المشروعين معاً، في اعتبار أن لا مشروع بري سيقرّ كما هو عليه، ولا مشروعها بطبيعة الحال، وبالتالي فإنّ الجهد يتركّز في الأيام الأخيرة على مشروع مختلط ثالث يَرتكز على مشروعَي بري والقوات”.

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