إنشاء مجلس الشيوخ يذلل الهواجس

أعرب مرجع سياسي عن اعتقاده لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الفرصة لم تفُت بعد لانتخاب المجلس النيابي غير المقيّد طائفياً، ومن ثمّ الشروع في إنشاء مجلس الشيوخ الذي يذلّل هواجس بعض الطوائف الصغرى ومخاوفها من الذوبان في الطوائف الكبرى”.

وأوضح أنّ “مجلس النواب أقرّ في جلسته الأخيرة مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بالطوائف وهي ليست من صلاحيته، وإنّما من صلاحية مجلس الشيوخ الذي لو كان موجوداً لكانت أحيلَت إليه ليدرسَها ويقرّها، إذ لا تضارُب بين صلاحيات المجلسين، فصلاحيات المجلس النيابي وطنية، فيما صلاحيات مجلس الشيوخ طائفية في غالبيتها”.

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