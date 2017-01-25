النحاس يهدد النصرة: سنتخلى عنكم سياسياً

حذّر ما يسمى رئيس المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في ميليشيا “أحرار الشام”، المدعو لبيب النحاس، جبهة “النصرة” أنها “أمام مفترق طرق.. إما أن تنضم للمسلحين، أو تكون داعش جديدة تحت ذرائع شرعية واهية”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر” واعتبر فيها أن “الساحة الشامية لم تعد تحتمل المزيد من المراهقات الفكرية أو العسكرية، فالبندقية الثورية ملك للشعب وخط أحمر سندافع عنه”.

كما أكد أن الفصائل الثورية التي تتهمها النصرة بالعمالة والردة، وتبغي عليها هي من دافعت عنها في المحافل الدولية واللقاءات المغلقة”، معتبرًا أن “الخيار الأسهل للفصائل معاملتها بالمثل والتخلي عنها سياسيًا، مما اعتبره مراقبون تهديدا صريحاً لجبهة النصرة.

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