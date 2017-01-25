عمار عن إقفال الـ”كوستا”: بدأت أشتم رائحة كريهة !

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار أن “هناك أزمة تاريخية نتيجة إهمال الدولة وإدارة الظهر للقوانين التي نصت على معالجة نهر الغدير من المنبع إلى المصب”، لافتا إلى أن “مطمر الكوستابرافا كان الحل المؤقت للتكدس النفايات لأنهم عجزوا عن إيجاد حلا مستداما”.

عمار وفي حديث تلفزيوني، أوضح أنه “تم إلقاء المسؤولية على طائر النورس وبالتالي على نهر الغدير واتخذ قرارا بعد ذلك باقفال المطمر، وفي تاريخ حياتي كلها كان يتم مطاردة أسراب من النورس والحمام صيداً أو لهواً ولم تتأذ حركة الطيران بهذه الطيور”.

وسأل عمار “بالقدر الذي يجب أن نلتفت به لسلامة المسافر اللبناني وسلامة الطيران المدني هل يعقل أن لا نلتفت إلى سلامة مليون ونصف إنسان ستتكدس النفايات بين أحيائهم في ظل غزوة الفيروسات الطاحنة؟”.

وتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة القاضي حسن حمدان بالقول: “توقفت عند سلامة المسافرين ولم تفكر للحظة كم من الناس سيتعرضون للخطر جراء إقفال المطمر؟”، لافتا إلى أنه “بدأت أشتم رائحة كريهة من وراء إثارة هذا الملف وأسأل الله أن تكون حاسة الشم لدي غير صحيحة”، سائلا “هل افتعال هذه القضية الآن له علاقة باستحقاقات سياسية، وهل إثارة هذا الملف له علاقة بصفقات جديدة في عالم النفايات”.

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