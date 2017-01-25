شرطة دربتها تركيا تتولى أمن جرابلس

بعد مرور 5 أشهر على دخول الجيش التركي جرابلس السورية، تم تسليم مسؤولية أمن البلدة لقوة مما أسموه “الشرطة السورية الحرة” دربها عسكريون أتراك.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قيادي في “الجيش الحر”، قوله إن تخريج قوة الشرطة الجديدة يمثل خطوة نحو بناء “جرابلس أفضل”.

وجرت مراسم تخريج 430 شرطيا، تلقوا تدريبات على مدار خمسة أسابيع في تركيا، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتسلم هؤلاء مهامهم الجديدة بشكل كامل في غضون يومين.

وقال المدعو عبد الرزاق أصلان، قائد قوة الشرطة لـ”رويترز” إن مهمة الشرطة هي حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات وخدمة المدنيين في المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وأضاف أن تركيا قدمت الدعم المادي واللوجيستي وهو ما سيجعل قوات الأمن الجديدة فعالة للغاية.

وتتكون قوة الأمن الجديدة المسلحة من شرطة نظامية وقوات خاصة تضع قبعات مميزة لونها أزرق فاتح.

ويطلق على هذه القوة اسم “الشرطة الحرة” في إشارة للجيش الحر المكون من تحالف من جماعات المعارضة التي تدعمها تركيا في حملتها ضد “داعش” والتي انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي.

وقال مسؤولون إن هذه القوة تدير عملياتها من مركز للشرطة افتتح في الآونة الأخيرة في جرابلس، لكنها تأمل بالانتشار في مناطق أخرى، سيطر عليها “الجيش الحر” بفضل دعم الجيش التركي في إطار عملية “درع الفرات”.

وحسب وسائل الإعلام التركية، ازداد سكان جرابلس منذ طرد تنظيم “داعش” من البلدة من 3500 شخص إلى قرابة 35 ألف نسمة. وتقدم الحكومة التركية مساعدات إنسانية لهؤلاء، بالإضافة إلى ضمان تزويد المدينة بمياه الشرب والكهرباء.

وسبق لنعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن قال إن أنقرة التي تنفذ عملية “درع الفرات” ضد “داعش” في شمال سوريا، لا تنوي تسليم مدينة الباب والمناطق الأخرى بشمال سوريا بعد تحريرها من الإرهابيين، للسلطات السورية.

وأضاف قورتولموش، وهو المتحدث باسم الحكومة أيضا: “درع الفرات عملية متعلقة بأمننا القومي، وانطلقت لحماية تركيا وإزالة التهديدات ضدها من المنطقة المحاذية للحدود الجنوبية”.

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