تعرفوا إلى أسعار المحروقات اليوم

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة لبنانية و95 اوكتان والديزل اويل 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 300 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة المازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 24200 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 23600 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 15100 ليرة لبنانية

– مازوت احمر 15000 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 15000 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 18200 ليرة لبنانية

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل اذا حافظ سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي على الحدود نفسها لهذا الاسبوع اي 55,44 دولارا اميركيا اليوم.

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