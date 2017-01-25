لافروف يلتقي معارضين سوريين الجمعة

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو صباح الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مجموعة معارضين سوريين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية وجود خطط لعقد هذا اللقاء، الذي تحدث عنه عدد من المعارضين السوريين، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، مع انتهاء مفاوضات السلام التي جرت في العاصمة الكازاخستانية أستانا على مدار يومين.

وكان ألكسندر لافرينتييف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، قد قال إن وفد المعارضة السورية المسلحة سيزور موسكو الجمعة.

بدوره قال المعارض جهاد مقدسي، إن المعارضة تلقت دعوة لعقد لقاء مع لافروف، بموسكو، في 27 يناير/كانون الثاني، موضحا في حديث له، إن الدعوة تلقتها منصات الرياض وموسكو والقاهرة للمعارضة السورية.

وبين المسؤول المعارض قائلا إن الاجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيكون تشاوريا، مشيرا إلى أن هدفه عرض وجه نظر المعارضة حول السبيل الأفضل لإنجاح جولة المفاوضات المقبلة في جنيف.

من جانبه قال أمين حركة “الدبلوماسية الشعبية” محمود الأفندي إن 25 معارضا سوريا تلقوا دعوات لحضور اللقاء مع لافروف، مضيفا أن من بين المدعوين رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم، وممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدري جميل، ورئيسة حركة المجتمع التعددي رندا قسيس.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها تسعى لضمان مشاركة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة، في مفاوضات جنيف حول التسوية، التي من المقرر أن تنطلق تحت رعاية الأمم المتحدة في 8 فبراير/شباط.

وقد أعلن وفد المعارضة المسلحة، بعد المفاوضات في أستانا، أن لديه تحفظات على البيان الختامي للاجتماع، لكنه أكد التزام الفصائل بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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