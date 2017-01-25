منخفض جوي يضرب: هذا موعد الذروة

تقترب أطراف المنخفض الجوّي من لبنان وتؤثر على المنطقة بأمطار متفرّقة اليوم الأربعاء مع رياح شرقية في الشمال وجنوبية غربية في البقاع فترتفع درجات الحرارة، لتعود وتنخفض بشكل سريع ظهر الخميس بسبب اقتراب الكتلة القطبية من قبرص وغرب تركيا، بحسب ما أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

وتتكدّس الغيوم الركامية بين قبرص ولبنان ويبدأ تساقط الأمطار يوم الخميس والثلوج على الجبال وهذه خصائص هذا اليوم:

1- تنقلب الرياح الى غربية في معظم المناطق اللبنانية ما عدا الجبال الشمالية في عكار حيث تبقى شرقية ضعيفة حتى ليل الخميس.

2- تتراوح سرعة الرياح بين 15 و30 كلم في الساعة.

3- تنخفض درجات الحرارة لتصل على الساحل الى: 18 نهاراً و12 ليلاً. على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و3 ليلاً. وفي البقاع: 9 نهاراً و4 ليلاً

4- ترتفع نسبة الرطوبة لتتراوح بين 60 و75%

5- تتساقط امطار متفرّق وتشتد مساء

6- تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتصل مساء الى 1300 متر

7- بعض العواصف الرعدية التي ستضرب الساحل.

8- الضغط الجوّي: 1015hpa

أما المنخفض الجوي فيعبر البحر المتوسط ويسلك خط شمال افريقيا، مدته حوالي 50 ساعة، يبلغ ذروته بالأمطار والثلوج من ظهر الجمعة ولغاية قبل ظهر السبت.

تتضح نسبة التراكمات الثلجية يوم الخميس مساء، لأن الأمر يعود الى الفترة الزمنية التي ستدخل فيها الكتلة القطبية منطقة الشرق الأوسط كما تظهر في الفيديو المرفق.

إذًا، , وبحسب خنيصر، موجة برد قارس ستبقى في لبنان حتى منتصف الأسبوع المقبل والحرارة على الساحل بين 5 و3 درجات.

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