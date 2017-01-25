دي ميستورا يطالب إشراك الدول العربية في مفاوضات جنيف

صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن من المهم بالنسبة للأمم المتحدة، إشراك الدول العربية في العملية التفاوضية بجنيف حول سوريا، وأنه سيطلع جامعة الدول العربية على نتائج مفاوضات أستانا.

وقال دي ميستورا: بالنسبة للأمم المتحدة، مهم جدا إشراك الدول العربية، أنا أعتزم بالتأكيد، إطلاع الدول العربية. في نهاية المطاف سوريا بلد عربي وليست على القمر أو في القطب الجنوبي، لكي يفهموا ماذا كان جوهر لقاءات أستانا وما يمكن فعله لتقليص الخطر على الهدنة.

وأضاف: أخطط كذلك لإرسال رسالة لجامعة الدول العربية وإطلاعهم على نتائج أستانا.

وأشار دي ميستورا إلى أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن صيغة المفاوضات المرتقبة في جنيف، وأن ذلك سيصبح ممكنا بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة والمشاورات في مجلس الأمن الدولي.

وقال في هذا الصدد “سأتوجه إلى نيويورك، للإبلاغ عن اللقاء في أستانا، والذي كان جيدا جدا، ولأطلب منهم المشورة عن كيفية الانتقال للمفاوضات المقبلة”.

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