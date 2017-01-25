معارك الباب.. الجيش التركي يعلن عن مقتل 17 داعشي

أعلن الجيش التركي عن مقتل 17 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الساعات الـ24 الماضية في سياق ما يسمى عملية “درع الفرات” العسكرية.

وجاء في بيان صدر الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، أن الجيش التركي أصاب خلال الفترة المذكورة 180 هدفا لتنظيم “داعش” بشمال سوريا من البر والجو، في اليوم الـ 155 لعملية “درع الفرات”.

وأكد البيان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات على أهداف لـ”داعش” بمحيط مدينة الباب، أسفرت عن تدمير ملجأ لـ”داعش”.

يذكر ان جماعة “داعش” الارهابية صناعة اميركية صهيونية، وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري الذي تروج له دول اقليمية تسعى لتمرير اجندة اقليمية ودولية تهدف تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

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