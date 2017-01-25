بالصور: بمشاركة البشير سلمان يدشن أحدث مقاتلة في السعودية

دشن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، في حفل بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس كلية الملك فيصل الجوية، الطائرة المقاتلة الجديدة “F.15-SA”.

وشارك الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالات القوات الجوية السعودية بتخريج الدفعة (91) من طلبة “كلية الملك فيصل الجوية”.

وكانت القوات الجوية السعودية قد أعلنت الاثنين الماضي أنها استلمت مقاتلة جديدة من نوع “F.15-SA المتطورة، لتنضم إلى أسطولها الجوي، وذلك في إطار خطط القوات الجوية لتحديث سلاحها.

وتعتبر “F.15-SA” مقاتلة ضاربة متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، وقد صممت في الثمانينات لعمليات الحظر والاعتراض الجوي، وهي مقاتلة سريعة وبعيدة المدى، تحلق على ارتفاعات عالية، دون الاعتماد على مرافقة طائرات الحرب الإلكترونية.

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