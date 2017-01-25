تقارب ثلاثي لصياغة قانون الانتخاب !

كشف النائب سليم سلهب في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5 “وجود تقارب بين التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية حول قانون الانتخابات”، معتبرا “أن هذا الأمر سيساعد في معركتنا البرلمانية للتصويت على مشروع متفق عليه من الجميع”.

وأوضح “أن القوى الثلاث أصبحت قريبة من صيغة انتخابية تتضمن بعضا من النسبية، أو التأهيل على مستوى القضاء والنسبية على صعيد المحافظة”، ولفت “إلى أن حركة أمل وحزب الله القريبين من النسبية الكاملة، قد يوافقان على النسبية المحددة”، مؤكدا “استمرار التشاور مع حركة أمل وتيار المستقبل الذي بات هو أيضا قريبا من فكرة النسبية”.

واعرب عن اعتقاده “بأن تقسيمات الدوائر الانتخابية في القانون الجديد قد تشكل عامل تطمين للحزب التقدمي الاشتراكي، ومن شأنها أن تخفف من هواجس النائب وليد جنبلاط”، مشددا “على وجوب عدم تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تأخر التوصل إلى قانون جديد، في حال وقع على مرسوم هيئة الإشراف على الانتخابات على أساس القانون النافذ”.

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