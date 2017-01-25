النصرة تثأر من مفاوضي أستانا

‏ هدأت الاشتباكات التي اندلعت قبل يومين بين “جبهة النصرة” من جهة، وعدة فصائل تابعة للجيش الحر في الشمال السوري من جهة أخرى، وذلك بعد أن اضطرت معظم المجموعات التابعة لميليشيا “جيش المجاهدين” اليوم لتسليم سلاحها ومقراتها لـ”جبهة النصرة”.

وأكد قائد غرفة عمليات المسلحين في “الراشدين”، والقيادي في “جيش المجاهدين” الملقب أمين، أنه تلقى أوامر من قيادة الفصيل بضرورة الانسحاب من نقاط رباط الغرفة ضد الجيش السوري بعد تسليمها لـ”جبهة النصرة” دون قتال.

وكانت جبهة النصرة قد شنت هجوماً طاحناً على كل الميليشيات التي شاركت في مفاوضات أستانا حيث وبموجب اتفاق وقف اطلاق النار الذي ثبتته مفاوضات أستانا تعتبر جبهة النصرة مع تنظيم داعش خارج المفاوضات والاتفاق بوصفهما تنظيمين ارهابيين.

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