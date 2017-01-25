عارضة أزياء تشعل صدرها !

نشرت عارضة الأزياء إيموجين أنطوني صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram وهي تشعل صدرها بولاعة سجائر، وذلك ضمن حملتها “Free the nipple” التي أطلقتها في العام 2012 والتي تنتقد التمييز الجنسي في الموقع من ناحية الرقابة الجنسية على الصور المنشورة. فيسمح الموقع بنشر صور تكشف صدر الرجل بالكامل، بينما تفرض رقابة وحظر على صورة لصورة كاشفة لكامل صدر المرأة.

وكانت قد نشرت العام الماضي صورة لها عارية ودونت: “آمل في المستقبل القريب أن يصبح مقبولًا أمر بسيط كإمكانية المرأة من التعبير عن حسيتها وأنوثتها وجمالها الجسدي، في ثقافة الحالية بلا أن تُدعى” بأسماء مسيئة.

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