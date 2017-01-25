أستانا دمرت النصرة

أعلنت جبهة النصرة أن هجومها الأخير على باقي الميليشيات المسلحة بالشمال، جاء رداً على موافقة فصائل عسكرية المشاركة في محادثات أستانا التي تتضمن اتفاقاً لقتال الجبهة”، وهددت بأنها تمثل ثلثي المعارضة العسكرية في سوريا، على حد قولها.

وترى النصرة اليوم أن كل الفصائل تساوم عليها دولياً فبادرت إلى الانتقام من الميليشيات التي تشاركها أو تجاورها مواقع السيطرة.

كما قالت النصرة في بيان لها أن تسعى لإجهاض كل المشاريع المستوردة في إشارة إلى مفاوضات أستانا واتفاق وقف القتال الأخير في سورية، وطبعاً إجهاض تلك المشاريع بالنسبة للنصرة يتمثل في محاربة أدواتها على الأرض وتقصد جيش المجاهدين والجبهة الشامية.

كما أكدت النصرة في بيانها إلى أنها لن تسمح تكرار سيناريو حلب في إدلب.

وباتت النصرة كالأفعى الملدوغة حيث تدرك جيداً أن زمنها انتهى سواء من خلال عمليات الاغتيال مؤخراً لقيادييها من الصف الأول أو من خلال انضمام الميليشيات المسلحة إلى مفاوضات أستانا اليوم ثم جنيف غداً وربما سوريا مستقبلاً مايعني أن تنضم تلك الميليشيات إلى الجيش السوري في قتال النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

