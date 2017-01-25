وزير الحرب الإسرائيلي يهدد: سنحتل غزة مجدداً

هدد وزير الحرب “الإسرائيلي” أفيغدور ليبرمان بـ”احتلال قطاع غزة مجددا”، موضحاً أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لاستخدام كامل قوته في أي نزاع مستقبلي، أينما كان في غزة أو في لبنان”، مشدداً على أنه “لا يهمنا أين سيندلع النزاع القادم، بل يجب أن يكون كامل القوة وعليك إشراك الجيش بالكامل وكافة الاحتياطيات، وعليك أن تسير بكامل قوتها حتى النهاية، وحتى يصرخ العدو وا أسفاه ويرفع الراية البيضاء وإننا لن نتوقف في وسط الطريق”.

وقال “إذا كنا بحاجة إلى ربع قطاع غزة، فسنحتل ربع قطاع غزة، وإذا كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، فسنحتل جزءا أكبر”، مهاجماً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفا إياه بأنه “زعيم غير شرعي”.

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