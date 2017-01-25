“حركة شباب لبنان”ستخوض الانتخابات النيابية

كشف رئيس حركة “شباب لبنان” إيلي صليبا عن “خوض الانتخابات النيابية بمرشحين شباب في كل لبنان” مؤكدا أن “هذه الخطوة ليست رمزيّة فحسب إنما فعليّة تهدف إلى محاولة إيصال أكبر عدد ممكن من الشباب الى الندوة البرلمانية تفعيلا لدورهم وترسيخا لتمثيلهم الحقيقي في المجلس النيابي”، معتبراً أن “غياب الفئة الشابة عن ساحة النجمة منذ أعوام قد أحبط شباب لبنان وأضعف عزيمتهم إذ شعروا أن لا ناطق باسمهم فاستسلموا للتمديد والتجديد وسلّموا بأن الوجوه نفسها سوف تعود في كل مرّة بفعل المحادل الانتخابية”.

وطالب صليبا “بضرورة إيجاد حلّ لمشكلة التمثيل الحقيقي عبر وضع قانون انتخابي على أساس النسبية يسمح لكل شرائح المجتمع بأن تتمثل في مجلس النواب إذ لا يعقل أن يحصل بعض المرشحين على نسب تتخطى 45% من مجموع الأصوات في دوائرهم وتعلن خسارتهم بفعل القانون الأكثري”، مؤكداً أن “الحركة مرتاحة لأي قانون ولو حتى القائم حاليا والسبب استراتيجية العمل المعتمدة من قبلها وعزيمتنا على عدم توفير أي وسيلة لإيصال الشباب إلى حيث يجب أن يكونوا صوتا صادحا باسم جيلهم والأمّة التي يمثلونها”.

ولم يتردّد صليبا في الإعلان عن “أمكانية التحالف مع أي من الافرقاء خاصة بظلّ العلاقة الجيدة التي تربط الحركة بكل مكوّنات الوطن”، معتبرا أنه “لا مشكلة في ذلك في حال ضمان وصول مرشّحينا لأننا كلنا نعلم ان التركيبة القائمة هي الأقوى بفعل تأييد شعبي عارم لها سببه الزبائنية وفقدان مبدأ المحاسبة للأسف وتعاوننا معها لن يكون لصالحها أكثر من صالحنا”.

أما عن بعض الأسماء التي يتم تداولها على ان الحركة قد رشّحتها فأكّد صليبا أنه “لا يزال مبكرا الحديث عن أسماء نهائية ولوائح بانتظار القرار النهائي حول قانون الانتخاب مؤكدا ان الاعلان عن اللوائح والأسماء سيتمّ في مهرجان شعبي ضخم يظهر حجم الحركة على صعيد لبنان لأوّل مرّة”.

وعن تمويل الحملة الانتخابية نظرا لضخامتها على صعيد لبنان شدد صليبا على أن “شراء الأصوات خطّ أحمر وهذه ليست الثقافة التي ندعو الى التحلّي بها ولذلك فإن الحملة لن تكلّف أكثر من مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار مصاريف اعلانات ودعاية وماكينة انتخابية كاملة وفاعلة سيتمّ تأمينها من المرشّحين الذين سيموّلون حملاتهم بأنفسهم دون اللجوء الى اي دولة او مال سياسي”، مشدّدا على أن “للحركة أصدقاء محليين ومغتربين على أتم الجهوزية لدعم مشروعها أملا بايصال الشباب”.

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