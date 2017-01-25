الخلاف على أشده بين قيادات مايسمى جيش المجاهدين

25 يناير, 2017 - 12:43 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
الخلاف على أشده بين قيادات مايسمى جيش المجاهدين

تناقلت تنسيقيات المسلحين بياناً يحمل توقيع “نائب قائد جيش المجاهدين” يكذّب فيه ما اورده “قائد جيش المجاهدين الملقب أبو بكر” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبحسب البيان فإنه بعد اجتماع مايسمى “مجلس شورى جيش المجاهدين” اتخذ القرار بحل “الجيش” وأضاف أن “أبو بكر” يكابر ويريد الاستمرار في القيادة من مواقع التواصل الاجتماعي على حساب عناصره.

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وكانت تنسيقيات المسلحين قد تحدثت عن بيان صادر للمدعو أبو بكر يتحدث به عن حل جيش المجاهدين والانضمام لميليشيا أحرار الشام على إثر هجوم جبهة النصرة على الميليشيات المسلحة في الشمال السوري.

المصدر: رصد الحدث نيوز
25 يناير, 2017

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