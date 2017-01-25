بند سري في أستانا أشعل جبهة النصرة

ذكرت مصادر اعلامية أن بندًا غير معلن ضمن اجتماع أستانا بين المعارضة والحكومة السورية، كان وراء هجمات جبهة “النصرة” شمال سوريا منذ يومين.

وقالت المصادر، أن “البند يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار، وثبيت القوى المنخرطة في الصراع في مواقع نفوذهما، باستثناء التقدم على حساب الجبهة وتنظيم داعش”.

وأكدت أن “كلا الطرفين المعارضة والحكومة السورية، سيتسابقان على ضم مناطق نفوذ الجبهة إلى حصة الفريق الذي يحرز التقدم، ما سيحول الجبهة إلى كعكة يتسابق على قضمها الطرفان لزيادة نفوذهما الجغرافي”.

وشهد الشمال السوري اقتتالًا بدأته جبهة النصرة، بهجوم واسع ضد مقرات “جيش المجاهدين”، و”الجبهة الشامية”، المنضويان في “الجيش الحر”، ما ادى إلى تحرك الفصائل لإيقافها.

وتستبق “النصرة” بهذه المعارك أي محاولات لعزلها، بعد اتفاقٍ بين الدول الراعية لأستانة (تركيا، وروسيا، وإيران)، حول تثبيت وقف إطلاق النار، واستهداف الجبهة وتنظيم “داعش”.

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