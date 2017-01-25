دي ميستورا: سأقدم تقريرا لغوتيريس و أعضاء مجلس الأمن حول نتائج اجتماع أستنة

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم عن نيته تقديم تقرير إلى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي حول نتائج اجتماع أستنة حول الازمة في سورية والذي كان “جيدا جدا”.

وقال دي ميستورا في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم: “سأتوجه إلى نيويورك للقاء الأمين العام للامم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي وسأقدم تقريرا عن نتائج اجتماع استنة حول الأزمة في سورية وأطلب منهم المشورة عن كيفية الانتقال للمحادثات القادمة” لافتا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن صيغة وملامح محادثات جنيف.

وأضاف.. إنه فيما يتعلق بإمكانية لفت انتباه مجلس الأمن لنتائج اجتماع أستنة وإيجاد آلية بشان وقف اطلاق النار فى سورية فإن هذا الأمر متروك للدول الأعضاء في المجلس ومن بينها روسيا وكازاخستان.. وإذا قرروا توثيق نتائج اجتماع أستنة سواء بقرار من مجلس الأمن أو من المجموعة الدولية لدعم سورية فسأكون بالتأكيد مستعدا لتقديم ملخص عن نتائج الاجتماع.

واختتم اجتماع أستنة اعماله أمس بصدور بيان ختامى يؤءكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الاراضى السورية ويشدد على ان الحل الوحيد للازمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

